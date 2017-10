Crescer abrirá inscrições para 1,2 mil vagas em minicursos com temas natalinos

O Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer), da Secretaria de Educação, abrirá, nesta terça-feira (24), as inscrições para 48 turmas de minicursos gratuitos voltados para a época do Natal. Ao todo são 1,2 mil vagas. Os interessados devem ser inscrever na unidade em que está disponível o curso de seu interesse até o dia 27 de outubro. Cada turma terá 25 participantes e o minicurso tem duração de quatro a 16 horas. As aulas terão início no dia 13 de novembro.

“Os minicursos são oportunidades para os mogianos conseguirem uma renda extra no final do ano. São mais de 1,2 mil vagas com temas bem variados para a época do Natal”, explicou Juliana Guedes, secretária municipal de Educação. Serão oferecidos cursos de panetone trufado e decorado, bolo natalino, toalha de mesa natalina, enfeite de mesa natalino, guirlanda natalina, etiqueta para festas, arranjos para mesas de Natal, porta-panetone e toalha de natal, velas de panetone, entre outros.

Para se inscrever é preciso apresentar RG, comprovante de endereço no próprio nome (moradores de Mogi das Cruzes) e comprovante de escolaridade, de acordo com a exigência de cada curso. A inscrição deve ser feita diretamente na unidade onde será feito o curso que o candidato tem interesse. Há cursos para jovens a partir dos 14 anos. O inscrito deverá ter idade mínima correspondente ao indicado para cada curso.

Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, poderão ser abertas novas turmas e haverá o remanejamento dos alunos excedentes para as mesmas. Mais informações nas seis unidades do Crescer, localizadas na Vila Natal, Braz Cubas, Jundiapeba, Cezar de Souza, Vila Brasileira e Centro.