Curso de Cuidador de Idosos capacita integrantes da Frente de Trabalho em Poá

Aproximadamente 120 integrantes da Frente de Trabalho, que participam do curso de “Cuidador de Idosos”, iniciaram na segunda-feira (20) as aulas práticas, no Centro Dia do Idoso. O prefeito Gian Lopes e os secretários de Governo, Augusto de Jesus e de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, acompanharam a atividade.



“A nossa preocupação foi colocar cursos que capacitarão e futuramente possibilitarão a recolação destes estudantes no mercado. Ou seja, estamos investindo em capacitação, pois sabemos que por meio desta qualificação muitas pessoas poderão ter novas oportunidades profissionais”, comentou o prefeito.



Segundo o secretário de Governo, Augusto de Jesus, além de dar qualificação profissional, o curso ainda pode ajudar muito na vivência do dia a dia. “Parabenizamos a todos pelo desempenho e a aula prática é muito importante, porque eles podem vivenciar com mais eficiência o que aprendem na sala de aula”.



Os alunos do curso de “Cuidador do Idoso” conheceram os 25 idosos que são atendidos no Centro Dia do Idoso. “Os cursos desenvolvidos e oferecidos na Frente de Trabalho, com certeza, abrirão as portas e colocarão novos profissionais no mercado de trabalho”, destacou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves.



Capacitação Profissional

São diversas opções de cursos para os trabalhadores da Frente de Trabalho. Entre eles: gesseiro, pintor, encanador, eletricista, almoxarife/logística, camareira, cuidador de idosos, artesanato, manicure/pedicure, telemarketing, assistente de vendas, assistente administrativo, jardineiro, recepcionista e atendimento ao cliente. As atividades são oferecidas em parceria pelas secretarias de Indústria; de Assistência e Desenvolvimento Social; e de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais.



O principal critério de seleção para Frente de Trabalho é a situação de vulnerabilidade social do candidato e a administração municipal realiza contratações de acordo com a necessidade e disponibilidade financeira. A jornada de atividade no programa é de 40 horas semanais, sendo 35 horas de trabalho e cinco horas de qualificação profissional, que é obrigatória.



A Prefeitura de Poá publicou em abril de 2017 o decreto regulamentando a lei municipal nº 3.623 do Programa de Combate ao Desemprego e Incentivo à Qualificação Profissional. Segundo o documento, é permitida a ocupação de trabalhadores desempregados, com salários de R$ 802,85, auxílio cesta básica de até R$ 135,00 e seguro de acidentes pessoais.