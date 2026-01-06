Cursos gratuitos de qualificação profissional chegam a três cidades do Alto Tietê

Teve início nesta segunda-feira (5) o primeiro ciclo de 2026 do programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, com a oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional em três cidades do Alto Tietê. Nesta fase, as carretas-escola estacionaram em Arujá, Biritiba Mirim e Guararema, oferecendo formação teórica e prática voltada à ampliação das oportunidades de trabalho e renda.

As unidades móveis estão instaladas em pontos estratégicos das cidades, com cursos distribuídos nos períodos da manhã, tarde e noite. As formações abrangem as áreas pet, tecnologia e gastronomia.

As capacitações são destinadas prioritariamente a pessoas maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social, inscritos no CadÚnico, desempregados e mulheres chefes de família. Algumas formações também atendem jovens a partir de 16 anos. Todos os participantes recebem certificado oficial ao concluir os cursos.

Confira os locais e cursos deste ciclo:

Arujá

Endereço: Praça da Juventude – Rua Kondo, nº 400 – Bairro Mirante

Banho e Tosa – Porte Pequeno (manhã e tarde)

Banho e Tosa – Porte Médio (noite)

Biritiba Mirim

Endereço: Avenida Ferdinando Jungers, 35 – Centro

Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante (manhã, tarde e noite)

Guararema

Unidade Pet

Endereço: Alameda Vereador Paniagua, s/nº – Nogueira

Banho e Tosa – Porte Pequeno (manhã e tarde)

Banho e Tosa – Porte Médio (noite)

Unidade Tecnologia

Endereço: Alameda Vereador Paniagua, s/nº – Nogueira

Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante (manhã e tarde)

Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Intermediário (noite)

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, programa do Governo do Estado voltado ao fortalecimento da autonomia financeira e ao enfrentamento da pobreza. Desde o lançamento, a iniciativa já percorreu 161 municípios paulistas e qualificou mais de 8 mil pessoas, ampliando o acesso à capacitação profissional e criando oportunidades de trabalho e empreendedorismo.

As carretas-escola contam com climatização, internet e estrutura completa, adequada às necessidades de cada curso. As aulas são ministradas por profissionais do Centro Paula Souza, garantindo formação técnica e certificação oficial aos participantes.