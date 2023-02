DAEE descarta abertura da Barragem da Penha

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) descartou, por meio de nota emitida ontem, a abertura da Barragem da Penha, conforme solicitado pelo Condemat na última quarta-feira.

Segundo explicou o DAEE, as comportas da barragem são fechadas quando o rio Tietê atinge a cota de 720 metros. E que a partir de 723 metros, a água escoa por cima das mesmas, “sendo assim, o fechamento das comportas não impede o fluxo total da água, ele apenas retém água até certo nível”.

Atualmente o nível na região está na cota 732m.

O DAEE informou ainda que monitora 24 horas as condições hidrológicas e meteorológicas em diversos pontos e emite alertas a Defesa Civil quando necessário para garantia da segurança das pessoas, principalmente aquelas que vivem em áreas vulneráveis e de risco.

Pedido

Conforme informou o DS na edição de quinta, o Condemat disse que quatro das seis comportas da Barragem da Penha permanecem fechadas, o que aumenta o represamento da água principalmente nos trechos que cortam Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba e Guarulhos.

Consequentemente, o nível do Rio Tietê não abaixa mesmo nos períodos de estiagem da chuva e isso reflete em todas as cidades que estão na Bacia do Rio Tietê.

A região tem sido castigada por fortes chuvas nas últimas semanas.