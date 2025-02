De barbearias à clínicas de harmonização facial, confira 6 franquias do setor de saúde e beleza

No último ano o franchising faturou R$ 273 bilhões, registrando um crescimento de 13,5% em 2024. Um dos setores que merece destaque é o de Saúde, Beleza e Bem-Estar. O segmento alcançou a 2ª posição entre os que mais cresceram, registrando um crescimento de 16,5%

"Não é a primeira vez que Saúde, Beleza e Bem-Estar se torna destaque entre os segmentos que mais cresceram no ano. Em 2023, ele também esteve entre os três primeiros. Isso tudo demonstra a solidez do setor em si", comenta André Vidmar, especialista no franchising e fundador da Oficina de Franquias.

Confira abaixo 6 franquias do setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar:

Dom Shampoo

A Dom Shampoo é a primeira franquia do Brasil de terapia capilar focada no fio do cabelo. Com produtos, serviços e treinamentos próprios, as unidades da rede possuem um investimento acessível e alta lucratividade. A Dom Shampoo não é um salão de beleza, pois realiza um trabalho muito mais profundo, atuando diretamente na estrutura capilar. Os produtos da rede são naturais e por meio deles os clientes podem reduzir ou aumentar o volume capilar, fortalecer os fios, hidratá-los, e até mesmo ter um auxílio maior para o crescimento dos cabelos.

Investimento inicial: a partir de R$ 149 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Previsão média de retorno: a partir de 12 meses

Botopremium

A Botopremium é uma rede de estética facial e corporal que trabalha com mais de 40 procedimentos estéticos, entre eles botox, bioestimulador de colágeno, preenchimento labial, preenchedor, entre outros. Com um modelo enxuto, as franquias da marca possuem uma alta qualidade em seus serviços, oferecidos por um preço acessível e com facilidades nas condições de pagamento, o que possibilita também um maior faturamento ao franqueado. Com mais de 60 unidades espalhadas pelo Brasil e alta rentabilidade, não é necessário que o franqueado tenha experiências anteriores no setor de estética, pois a rede oferece toda capacitação necessária, contando com um uma central de suporte exclusiva às suas franquias, treinamentos, eventos e também um centro de pós-graduação técnico em harmonização facial.

Investimento inicial: a partir de R$ 149 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Previsão média de retorno: a partir de 6 meses



Óticas Raiz

Com foco no público C e D, a Óticas Raiz busca oferecer óculos de alta tecnologia e qualidade por um preço acessível. A rede nasceu no Rio de Janeiro e possui mais de 10 unidades pelo estado. As suas lojas trabalham tanto com óculos de grau quanto de sol, todos equipados com lentes digitais, lentes de altíssima qualidade e que asseguram a saúde dos olhos. O propósito da rede é a democratização do setor óptico, levando mais qualidade a todos.

Investimento inicial: A partir de R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Previsão média de retorno: 12 meses

Barbearia VIP

Mais do que uma barbearia, a Barbearia VIP é uma franquia de estética masculina que oferece, desde cortes de cabelo e cuidados com a barba, até podologia, depilação, massagens, tatuagens e remoção de tatuagens.

Para fidelizar os seus clientes, a Barbearia VIP se destaca pela "experiência de atendimento", sendo a primeira e única barbearia com um verdadeiro open bar. Suas unidades também contam com mesas de sinuca, videogames e narguilés, tornando-se um ponto de lazer ideal para socializar. A rede também possui um aplicativo exclusivo que combina inteligência artificial e visagismo, com o objetivo de valorizar a beleza do rosto e oferecer um atendimento ainda mais personalizado ao cliente.

Investimento inicial: R$ 280 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Previsão média de retorno: 24 meses



Ampère Academia de Eletroestimulação

A Ampère é uma rede de academias especializada em eletroestimulação muscular, que oferece uma alternativa moderna e eficaz para quem busca emagrecimento, tonificação e condicionamento físico. Com tecnologia europeia de última geração, seus equipamentos são compatíveis via Bluetooth, garantindo uma experiência segura, sem cabos e totalmente homologada pela Anvisa e outros órgãos reguladores. Fundada com a missão de democratizar o acesso à eletroestimulação no Brasil, a Ampère proporciona treinos rápidos de 20 minutos que ativam simultaneamente todos os grupos musculares, proporcionando resultados visíveis em menos tempo. A marca está em expansão no país e busca franqueados para crescer em cidades de médio e grande porte, levando inovação e qualidade de vida ao público.

Investimento inicial: a partir de R$150 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$75 mil

Previsão média de retorno: 16 meses

Spa Nature

A Spa Nature é uma rede de franquias de estética com foco em todas as faixas de renda. A empresa nasceu em 2020 e, no ano de 2022, abriu a expansão para franquias. Com a missão de democratizar a beleza, a rede oferece serviços que vão de massagens modeladoras para bumbum ou em regiões localizadas, drenagem linfática, detox com argila até hemoterapia com ozônio, tratamentos com enzima e outros.

Investimento inicial: R$90 mil

Faturamento médio mensal (médio): a partir de R$45 mil

Previsão média de retorno: 8 a 14 meses