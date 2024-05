Defesa Civil de Ferraz realiza capacitação de Brigada de Incêndio

Na manhã desta última terça-feira (14), a Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos realizou um curso de Brigada de Incêndio Nível Básico no intuito de capacitar e instruir servidores, voluntários e a equipe da Casa da Mulher Paulista Ferrazense, local onde ocorreu o treinamento teórico.



Perfazendo uma carga horária de quatro horas aula, a formação contou com temas relevantes como aspectos legais, propagações do fogo, classes e prevenções de incêndio, métodos de extinção, agentes extintores, riscos específicos de edificação, evacuação de emergência, entre outros.

Os participantes também tiveram uma parte prática com hidrante e mangueira predial, utilização de alarmes sonoros e indicação de andares comprometidos com as chamas.



O coordenador da Defesa Civil de Ferraz, Gilmar de Souza, foi o idealizador e instrutor da ação, e comentou sobre a capacitação. “Em caso de sinistro, é imprescindível ter um treinamento adequado para que as técnicas administradas sejam eficientes e eficazes, prestando um serviço de excelência e ações mais rápidas no atendimento à população ferrazense”.