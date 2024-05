Defesa Civil de Itaquá inicia operação no RS com foco em regiões alagadas

O primeiro dia de atuação da Defesa Civil de Itaquaquecetuba no Rio Grande do Sul foi marcado por reuniões de planejamento e ações estratégicas em regiões alagadas. Em meio às persistentes chuvas que assolam o estado, as equipes concentraram esforços na área central de Porto Alegre, alagada há mais de cinco dias.



Na manhã desta quinta-feira (9), uma reunião estratégica foi realizada na sede da Secretaria de Serviços Urbanos da cidade, que está operando como central de emergência e monitoramento.



Durante o encontro, a Defesa Civil de Itaquá, juntamente com autoridades locais, composta pela Guarda Civil Municipal e Defesa Civil de Porto Alegre, além de equipes de resgate de Mogi das Cruzes, estudaram e definiram estratégias para as operações dos próximos dias.



"Dedicamos nossos esforços no alinhamento entre as equipes e mapeamento das áreas. Apenas com inteligência e estratégia vamos conseguir cumprir nossa missão, que é salvar vidas e apoiar a população", disse Anderson Marchiori, coordenador da Defesa Civil de Itaquá.



No centro de Porto Alegre, as equipes prestaram suporte aos comerciantes com a montagem de uma central de apoio e informações. "Nossos heróis da Defesa Civil estão em missão e já cumprindo com as metas de atendimento. Itaquá é sinônimo de orgulho", completou o prefeito Eduardo Boigues.