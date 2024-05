Defesa Civil de Itaquá resgata pessoas e animais em 2º dia no Rio Grande do Sul

O segundo dia de operações da Defesa Civil de Itaquaquecetuba no Rio Grande do Sul, na sexta-feira (10), foi marcado por ações de socorro a moradores e resgate de animais domésticos na cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelas recentes chuvas no estado.

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes iniciaram os trabalhos no bairro Rio Branco. Com barcos e botes, os agentes navegaram pelas ruas, alcançando residências e estabelecimentos comerciais submersos.

De acordo com Anderson Marchiori, coordenador do órgão, a missão do dia foi cumprida. "Foi um dia muito proveitoso e gratificante. Salvar vidas é o motivo principal da nossa missão aqui no Sul. Vamos seguir trabalhando para ajudar essa população que tanto precisa", afirmou.

O prefeito Eduardo Boigues expressou seu orgulho pela eficiência da equipe. "Hoje nossos heróis cumpriram, mais uma vez, a missão. Mais importante que marcar presença é ajudar de maneira efetiva. Muito orgulho", declarou.