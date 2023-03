Defesa Civil de São Paulo realiza visita técnica na Vila Cristina

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebeu na manhã de segunda-feira (13) uma comitiva da Defesa Civil do município de São Paulo, chefiada por Sérgio Ramos (diretor da Defesa Civil da capital), para colaborar com as próximas estratégias a serem adotas na Vila Cristina, por causa das fortes chuvas acometidas nos últimos meses.

A Prefeitura recebeu a visita em parceria com as secretarias municipais de Desenvolvimento Habitacional, relações Comunitárias e Favelas, Segurança Urbana, e Desenvolvimento Econômico.

Objetivo

A ação foi divida em dois pontos cruciais: o balanço das medidas emergenciais tomada até o momento e uma visita “In loco” no intuito de monitorar e informar aos setores competentes se está havendo aumento de riscos, realizando assim uma gestão preventiva do espaço geográfico. A visita contou com a presença de um geólogo para verificar os possíveis locais de risco.

Vale salientar que a Vila Cristina, bem como toda a cidade de Ferraz de Vasconcelos, foi acometida por período chuvoso atípico e torrencial, causando danos dos quais estão sendo monitorados de forma constante.

Outros bairros que também se encontram com risco iminente estão no radar da Defesa Civil, conforme informou a Prefeitura da cidade.

Para mais informações, basta entrar em contato com o telefone da Defesa Civil pelos números 4676-7627 e 95310-2217.