Defesa Civil de SP alerta para mudanças no tempo e chuva intensa nos primeiros dias de 2026

A semana do Ano Novo será marcada por mudanças significativas nas condições meteorológicas em todo o estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e o término da onda de calor que provocou recordes de temperatura, especialmente na capital paulista, darão lugar a um cenário de maior instabilidade com chuvas mais persistentes nos próximos dias.

Para os primeiros dias de janeiro, a passagem de uma frente fria pela costa do estado deve intensificar a instabilidade, elevando o risco para chuva forte e temporais em diversas regiões. Além disso, o avanço desse sistema contribuirá para a redução gradual das temperaturas e o enfraquecimento do calor intenso.

Nesta quarta-feira (31), último dia do ano, o sol ainda predomina em grande parte do território paulista, contribuindo para temperaturas elevadas e sensação de abafamento. No entanto, a combinação entre calor e umidade aumenta o risco para pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer de forma moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Vale do Ribeira.

Na quinta-feira (1), o sol aparece entre variação de nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser moderadas a fortes. A instabilidade está associada à rápida passagem de uma frente fria pelo oceano, somada ao transporte de umidade da região Amazônica.

Já na sexta-feira (2), uma nova frente fria avança pela costa paulista, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral do Estado. As precipitações podem ser moderadas a fortes, com possibilidade de acumulados significativos, aumentando o risco para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Os acumulados de chuva entre os dias 1º e 4 serão significativos, com maior destaque para a faixa leste do estado.

Gabinete de Crise

O Governo de SP mobilizou o gabinete de crise para coordenar ações de prevenção e atendimento de municípios diante desta previsão de chuvas intensas. Ao longo de toda a semana, os órgãos responsáveis pela resposta às emergências reúnem-se na sede da Defesa Civil mobilizando e integrando suas estruturas para otimizar o atendimento às ocorrências e diminuir o tempo resposta.

Orientações à população

A Defesa Civil orienta os motoristas que pretendem viajar durante o período de Ano Novo a redobrarem a atenção, principalmente durante episódios de chuva forte. É importante evitar trafegar por áreas alagadas, reduzir a velocidade em pistas molhadas, manter distância segura entre os veículos e, em caso de baixa visibilidade, procurar um local seguro para parada. Também é fundamental acompanhar as condições do tempo e da rodovia antes de iniciar a viagem e seguir as orientações dos órgãos de trânsito e concessionárias.

Para quem estiver curtindo os dias na praia, durante temporais, recomenda-se evitar permanecer na faixa de areia, não entrar no mar em condições adversas e buscar abrigo em locais seguros. Em caso de raios, a orientação é sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas. Também é importante respeitar a sinalização das equipes de salvamento, como bandeiras indicativas, e acompanhar os alertas oficiais antes e durante o deslocamento para o litoral.

Já para quem pretende passar o feriado em chácaras, sítios ou áreas de lazer com piscina a redobrar a atenção às condições meteorológicas. Durante períodos de calor intenso, pancadas de chuva podem ocorrer de forma rápida e com intensidade, acompanhadas por raios e rajadas de vento. Em caso de chuva forte ou aproximação de tempestades, a recomendação é sair imediatamente da piscina, evitar áreas abertas, não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas e buscar abrigo em locais seguros e cobertos. Também é importante suspender atividades ao ar livre durante a ocorrência de raios.

A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais pelos canais oficiais.