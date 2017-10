Defesa Civil Estadual ajuda municípios a prevenir e combater efeitos das chuvas de verão

A Defesa Civil do Estado vai ajudar os municípios paulistas a prevenir e combater os efeitos das chuvas de verão. A operação tem o objetivo de preservar vidas e reduzir danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período que vai de 1° de dezembro a 31 de março.

Serão iniciados, durante o período de chuvas, os Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDCs), específicos para escorregamentos e inundações para prevenir e suavizar os impactos associados aos eventos típicos do período chuvoso. O PPDC reúne ações integradas entre diferentes órgãos dos governos estaduais e municipais, com o objetivo principal de salvar vidas.

Ao todo, serão realizados oito planos preventivos, que abrangem os 175 municípios mais vulneráveis do Estado, sendo um específico para inundações (Vale do Ribeira) e sete para escorregamentos (Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, Região de Campinas, Região de Sorocaba e Região de Itapeva). Além destes municípios, todos os demais são diariamente monitorados e assistidos pela Defesa Civil Estadual.

Para preparar os agentes municipais são realizadas nos meses que antecedem a temporada de chuvas (outubro e novembro), as Oficinas Preparatórias para a Operação Chuvas de Verão, que funcionam como treinamento das práticas preventivas e operacionais para minimizar os efeitos de eventos como deslizamento de terra e inundações.

Campanha de prevenção a acidentes com raios



Outra ação é a campanha de prevenção a acidentes com raios, já que o estado de São Paulo é um dos que contém maior incidência de descargas elétricas e todos os anos pessoas são fatalmente vitimadas.

No verão a incidência de raios aumenta, devido ao aumento de tempestades, típicas da estação. A campanha de conscientização acontece ao longo dos 15 municípios do litoral Paulista (Bertioga, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Iguape, Ilha Comprida, Cananéia, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba) e 3 regiões do interior que possuem balneários (Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto) que recebem faixas de aviso.

A orientação da Defesa Civil para todos é que tomem os cuidados necessários durante o período de fortes chuvas, atendando sempre para o cenário ao seu redor e em caso de tempestade com raios, se estiver fora de casa, abrigue-se em uma casa, edifício ou em alguma instalação subterrânea, como o metrô e evite lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol.

Quem estiver no mar, rio, lago ou piscina deve sair imediatamente e manter distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas d’água. É importante também se afastar de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame.

É recomendado não soltar pipas e não carregar objetos como canos e varas de pesca; andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo. Se estiver em casa, afaste-se de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras; evite utilizar o telefone (a menos que seja sem fio); afaste-se de janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evite tomar banho.

A Defesa Civil Estadual está à disposição 24 horas por dia pelo telefone (11) 2193-8888 ou pelo site.