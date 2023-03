Defesa Civil realiza operação contra incêndio no Jardim Nova Poá

A Defesa Civil de Poá realizou neste último domingo (26/03), uma operação contra um incêndio no bairro Jardim Nova Poá. A ação contou com apoio da Patrulha Ambiental, equipe da Guarda Civil Municipal de Poá (GCM) e do corpo de bombeiros do município vizinho de Ferraz de Vasconcelos.

“Nossa equipe recebeu uma denúncia de que havia um incêndio de grandes proporções no bairro Jardim Nova Poá. Chegando ao local, foi realizado o primeiro atendimento no combate ao fogo, e com o apoio da Patrulha Ambiental e do corpo de bombeiros de Ferraz de Vasconcelos, o incêndio foi extinto”, afirma o coordenador da Defesa Civil, Alexandre Guarnieri.

Denúncias sobre queimadas ou incêndios podem ser realizadas pelos telefones 4636-6408 (Secretaria do Meio Ambiente), das 8 às 17 horas; 199 (Defesa Civil), das 8 às 17 horas; 153 (Guarda Civil Municipal), serviço 24 horas e o 4634-1666 (Plantão Guarda Civil Municipal), serviço 24 horas.