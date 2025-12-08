Defesa Civil SP alerta para tempestade, rajadas de vento de até 90 km/h e ativa gabinete de crise

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta no Alto Tietê para as condições de tempo mais severas previstas entre terça-feira (9) e quinta-feira (11), por causa da formação de um ciclone extratropical no Sul do país. Esse sistema deve influenciar diretamente o clima em São Paulo, trazendo chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e possibilidade de queda de raios e granizo em todas as regiões do estado.

Na terça-feira (09), a expectativa é de chuva forte e volumosa em praticamente todo o estado, com volumes mais altos nas regiões que fazem divisa com o Paraná, na área central e na faixa leste, que inclui regiões metropolitanas e o litoral. A combinação de chuva intensa e solo encharcado pode provocar alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Na quarta-feira (10), a atenção se volta para o vento, que deve ganhar força. As rajadas podem ser muito intensas na faixa leste do estado, com possibilidade de ultrapassar os 90 km/h. Esse tipo de vento aumenta o risco de queda de árvores, galhos e estruturas frágeis, além de poder causar interrupções temporárias no fornecimento de energia.

A partir de quinta-feira (11), o ciclone começa a se afastar e o risco de temporais diminui bastante. Mesmo assim, ainda pode haver rajadas de vento isoladas em regiões como Campinas, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.

Gabinete de crise será ativado

A Defesa Civil ativará o gabinete de crise durante o período mais crítico do alerta. A partir das 8h desta terça-feira (09), as lideranças das concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundo Social do Estado de SP, SABESP, ARTESP e ARSESP estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE). O gabinete tem a finalidade de otimizar a gestão da emergência e reduzir o tempo de resposta diante de ocorrências.

A Defesa Civil reforça que a população deve redobrar os cuidados durante a vigência do alerta: evitar áreas arborizadas durante ventos fortes; prender ou recolher objetos soltos que possam ser arremessados; nunca tentar atravessar áreas alagadas ou com enxurradas; atentar-se aos sinais de deslizamento de terra, como rachaduras nas paredes dos imóveis e água lamacenta descendo pela encosta.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.