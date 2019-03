Deputados estaduais da região tomam posse na Assembleia Legislativa

Os deputados reeleitos à Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp) Estevam Galvão (DEM), André do Prado (PR) e Marcos Damásio (PR) tomaram posse nesta sexta-feira (15) para novo mandato. Rodrigo Gambale (PSL) também assume uma cadeira e foi empossado.

No total, 94 deputados eleitos para atuar no Legislativo paulista pelos próximos quatro anos tomaram posse ontem, no Plenário Juscelino Kubitschek. A solenidade marca o início da 19ª Legislatura (2019-2023) e foi presidida pelo deputado Cauê Macris (PSDB). Autoridades dos três Poderes, convidados e populares lotaram o Palácio 9 e Julho para a sessão, iniciada às 15 horas.

Foram reconduzidos ao cargo 42 parlamentares, outros 48 assumiram as vagas pela primeira vez e quatro, que tiveram mandato em anos anteriores, retornaram a Casa.

A mesa foi formada pelo governador João Doria, o presidente da Alesp, deputado Cauê Macris (PSDB), o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Fernando Teixeira (PT), o segundo secretário da Casa, deputado Estevam Galvão (DEM), além do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Artur Marques.

Estevam Galvão

O deputado Estevam Galvão iniciou seu quinto mandato como deputado estadual e reitera seu compromisso de trabalho pela população do Estado de São Paulo.

“É um momento de grande alegria e também de muita responsabilidade. Iniciamos mais um mandato com muito trabalho e desafios nas mais diferentes esferas, priorizando sempre a educação, saúde e segurança pública”, afirmou.

Na região do Alto Tietê, Estevam destaca como prioridades para este mandato o funcionamento do Hospital das Clínicas de Suzano; ampliação das vagas de hemodiálise, construção da segunda alça do Rodoanel Leste na Estrada dos Fernandes; melhoria das unidades de ensino e construção da Fatec em Suzano; melhoria das estradas vicinais e alteamento da pista na Estrada da Duchen.

“Estamos lutando também pela retomada das obras de desassoreamento do Rio Tietê, a construção da nova Delegacia Central de Suzano, 5ª Cia da PM no Distrito de Palmeiras e reforço policial. Há muito trabalho pela frente e contamos com o apoio do governador João Dória para nossa região avançar ainda mais”, disse.

O deputado destaca a parceria e compromisso do governador com o Alto Tietê: “A pouco mais de 30 dias de mandato o governador já garantiu avanços para a nossa região, como a chegada do Expresso leste na linha 11 da CPTM, resultando no gradativo fim da baldeação em Guaianases. Mantemos constante diálogo com o Governo do Estado, vamos avançar e garantir mais qualidade de vida para a população”, declarou Estevam.