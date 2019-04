DER interdita Mogi-Dutra nesta quinta-feira para mais uma etapa de fragmentação de rocha

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a partir das 13h30 desta quinta-feira (25), vai interromper completamente o tráfego de veículos na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, entre os quilômetros 32 e 39,45, em Arujá, para execução dos trabalhos de desmonte de rocha no Km 35,8. A previsão de liberação da rodovia é às 16h30.

Desvio - Os condutores que trafegam pela SP 088 no sentido Mogi das Cruzes-Arujá poderão utilizar a rampa de acesso a São Paulo e seguir pela Rodovia Ayrton Senna (SP-70) até a saída no km 35. A partir deste ponto, podem pegar o acesso à cidade de Itaquaquecetuba e seguir pela Rodovia Alberto Hinoto (SP-56) até Arujá.

No mesmo sentido, os usuários poderão optar por seguir viagem pela Rodovia Ayrton Senna (SP-70) e, no km 36, acessar o Rodoanel Mário Covas (SP-21) na direção da Rodovia Presidente Dutra/Fernão Dias (BR-381). Na Dutra, seguir em direção à saída do Km 119 e chegar até Arujá.

Para quem for sair de Mogi das Cruzes, poderá ir pela SP -88 no sentido Arujá até a rotatória no cruzamento com Estrada de Santa Isabel, virar à esquerda, seguindo pela SP-056 até chegar a Itaquaquecetuba. No cruzamento com a vicinal Estrada do Mandi, os motoristas deverão virar à direita e acessar a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), seguindo por esta via até a saída do Km 45 no sentido de Mogi das Cruzes.

Nas quatro etapas de detonação, aproximadamente dez mil toneladas de material rochoso foram retiradas do talude. Foram empregados mais de três mil quilos de explosivos nos serviços de desmonte. Também são executados os serviços de supressão de vegetação, implantação do novo sistema de drenagem da rodovia e terraplenagem.