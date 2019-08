DER lança aplicativo para consulta de multas nas rodovias do Alto Tietê

Com o objetivo de facilitar e proporcionar rapidez na consulta de multas em todas as rodovias estaduais, o aplicativo DER Online já está disponível gratuitamente para download, tanto para Android quanto para iOS. As rodovias do Alto Tietê, que estão sob jurisdição pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) - órgão ligado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes - também serão beneficiadas com a plataforma.

O aplicativo foi lançado pelo próprio Departamento na última segunda-feira (12). O motorista que foi multado em alguma rodovia estadual poderá consultar a infração pela plataforma e também indicar qual condutor a cometeu.

Além disso, os condutores poderão preencher um formulário online para pleitear a penalidade de advertência por escrito.

Os procedimentos burocráticos também poderão ser realizados pelo aplicativo.

CONSULTA DE MULTAS

Por meio do aplicativo os motoristas também poderão consultar quaisquer multas cometidas em rodovias estaduais que são administradas pelo DER, para veículos cadastrados no Brasil. Para realizar a consulta de multas, o motorista deve informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do seu carro, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

SUPERINTENDENTE

"Com a ampliação dos serviços do DER disponíveis na plataforma digital, queremos trazer mais transparência ao cidadão. Com o aplicativo, será possível acompanhar online seu andamento", pontua o superintendente do DER, Paulo Tagliavini.

SECRETÁRIO

O secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, conta que o aplicativo vai favorecer o cidadão e facilitar os trâmites burocráticos com relação às multas nas rodovias estaduais, por exemplo.

"O cidadão não vai precisar ir pessoalmente até o DER para resolver as coisas. Ele não precisa se deslocar mais, com o aplicativo fica tudo mais fácil. A pessoa entra no sistema, com os recursos e documentos, tudo online. Isso vai simplificar a vida de muita gente. O acompanhamento pode ser feito também online. Isso é uma forma transparente de ajudar o cidadão. Uma modernização que traz segurança aos usuários".