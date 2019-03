DER realiza nova detonação de rochas na Mogi-Dutra nesta sexta-feira

As obras de duplicação da Rodovia Pedro Eroles (SP 088), a Mogi-Dutra, seguem em ritmo intenso. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra a rodovia, vai interditar o tráfego de veículos nesta sexta-feira (8), das 14 às 16 horas, entre o Km 32 e o Km 39,45, para realizar detonação de rochas no Km 35,89, mesmo local do serviço anterior realizada no dia 14. Para que os moradores da região não sejam impedidos de acessar os bairros próximos, a interdição da SP 088 será parcial entre o km 35,3 até o Km 36,8, no trecho posterior à entrada para a Rua Colegero Rape.

Chamado tecnicamente de “desmonte de rochas”, o serviço será realizado pelo consórcio Construcap-Copasa, responsável pela execução das obras. O desmonte ocorre não em rochas soltas, mas no talude rochoso que possibilitará a abertura da nova pista. Todas as medidas cautelares foram tomadas para que a segurança dos trabalhadores e usuários da rodovia seja mantida. O trecho estará sinalizado e agentes de trânsito darão apoio aos motoristas na orientação do tráfego.

Rota alternativa

Os usuários que trafegam pela SP 088 no sentido Mogi das Cruzes-Arujá, poderão utilizar a rampa de acesso a São Paulo e seguir pela Rodovia Ayrton Senna (SP-070) até a saída no Km 35. A partir deste ponto, podem pegar o acesso à cidade de Itaquaquecetuba e seguir pela Rodovia Alberto Hinoto (SP-056) até Arujá.

No mesmo sentido, os motoristas poderão optar por seguir viagem pela Rodovia Ayrton Senna (SP-070) e no Km 36 acessar o Rodoanel Mário Covas (SP-021) na direção da Rodovia Presidente Dutra/Fernão Dias (BR-381). Na Dutra, seguir em direção à saída do Km 119 e chegar até Arujá.

Já no sentido Mogi das Cruzes, os usuários poderão seguir pela SP 088 no sentido Arujá até a rotatória no cruzamento com Estrada de Santa Isabel, virar à esquerda, seguindo pela SP-056 até chegar a Itaquaquecetuba. No cruzamento com a vicinal “Estrada do Mandi”, os motoristas deverão virar à direita e acessar a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), seguindo por esta via até a saída do Km 45 no sentido de Mogi das Cruzes.

Empreendimento - A SP-088 passa por obras de duplicação da pista e modernização, com melhorias dos acostamentos, construção de viadutos, passarelas e posto de pesagem, entre o Km 32 e o Km 39,45. O investimento é de R$ 121,9 milhões por parte do Governo do Estado, com previsão de conclusão em janeiro de 2020.