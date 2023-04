Desafio de Robótica reúne 6 mil pessoas em Mogi

Cerca de 6 mil pessoas acompanharam os três dias de competição do Desafio de Robótica RSM Challenge, realizado neste final de semana no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta), no Mogilar. O evento reuniu competidores do Brasil, México e Colômbia, que disputaram 20 categorias.

“Mogi das Cruzes considera a robótica como esporte e é um orgulho termos a maior competição do país. Faz todo sentido para nós, já que se refere à educação, aos jovens, à tecnologia e à inovação. É tudo o que o país precisa”, afirmou a vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler, que esteve na abertura do evento.

Ao todo, 760 competidores participaram do desafio, com um total de 360 robôs. A competição tem o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria de Turismo e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os resultados das competições podem ser conferidos no site do Desafio de Robótica.

“A realização do evento foi bastante positiva para o município, com a presença de participantes de diversos estados do Brasil e do exterior. Mogi das Cruzes foi a primeira cidade do Brasil a reconhecer a robótica como esporte e está na vanguarda deste trabalho, inclusive com o trabalho junto aos alunos das escolas municipais”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Pedro Komura.

Além dos competidores internacionais, o Desafio de Robótica contou com a participação de representantes de cinco estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.