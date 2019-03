Descida ao litoral tem trânsito intenso; rodoviária estima 15 mil passageiros

O feriado de Carnaval deve movimentar muito as estradas da região. Mesmo com previsão de chuvas, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) estima que 70 mil veículos trafeguem pela Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, durante os quatro dias de folia.

O movimento no local nesta sexta-feira (1º) já era intenso e de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o DER, deve se intensificar durante todo o dia deste sábado (2). O tráfego mais intenso é esperado das 6 às 19 horas.

Segundo a PMRv, por conta das chuvas, os motoristas devem tomar alguns cuidado na estrada: manter distância dos veículos a frente, utilizar o cinto de segurança, andar na velocidade indicada, não ingerir bebida alcoólica e não fazer ultrapassagens (principalmente na descida da serra).

Segundo o DER, a terça-feira, dia 5, deve ser um dos dias com maior movimentação para a subida da serra.

A quarta-feira de cinzas deve ser o dia mais intenso, com possíveis pontos de paradas e tráfego carregado desde o início da manhã até às 19 horas.

Rodoviária

Já no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes, a estimativa é 15 mil embarques e desembarques durante os quatro dias do feriado e 4 mil embarques somente no período desta sexta-feira (1º) e este sábado (2). O movimento maior nesta sexta-feira aconteceu após as 17 horas.

De acordo com o supervisor administrativo da Rodoviária, Celso de Camargo Pereira, os destinos mais procurados pelos passageiros são para o litoral paulista e carioca - Bertioga, Santos e Rio de Janeiro.

Pereira ainda reforçou algumas orientações aos passageiros.

"No dia do embarque sempre comparecer com antecedência, estar com as malas identificadas e com os documentos em mãos", informa.