Desenvolve SP financia R$ 70,5 mi para empresas e prefeituras do Alto Tietê

As cidades do Alto Tietê podem contar com linhas de crédito por meio do programa Desenvolve SP, a qual oferece financiamento por meio de linhas de crédito para PMEs (pequenas e médias empresas) e prefeituras.

Nos 10 anos de existência, projeto já financiou R$ 70,5 milhões em todo o Alto Tietê.

Segundo a Desenvolve SP, a maior parte das contratações, 54%, fica por parte do setor privado (indústria, comércio e serviços). As prefeituras respondem pelos outros 46% de solicitação.

No geral, as prefeituras solicitaram o financiamento para investir em projetos de infraestrutura, como na execução de obras de pavimentação urbana, recape ou pavimentação de vicinais, bem como a compra de máquinas e equipamentos para essas intervenções, e também construção, reforma ou modernização de Arenas Multiuso.

Enquanto as empresas destinaram seus investimentos na compra de máquinas e equipamentos (21%), em projetos de inovação, de eficiência energética, e de implantação, modernização e expansão da capacidade produtiva (19%) e em necessidades do dia a dia das empresas, como compra de matéria-prima, reposição de estoque, despesas operacionais, entre outros, (14%).

Obras em Suzano

A Prefeitura de Suzano já utilizou o financiamento para melhorias na infraestrutura viária - no valor de R$ 12 milhões - da Avenida Governador Mário Covas - Marginal do Una. As melhorias foram na pavimentação, sinalização viária, calçamento para pedestres, iluminação e sistema de micro drenagem.

Como solicitar

A Desenvolve SP informou que as prefeituras que desejam solicitar o financiamento devem comprovar a saúde financeira e capacidade de endividamento, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os recursos são liberados pela instituição à medida que as obras avançam, de acordo com cronograma de cada projeto.