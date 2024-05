Detran-SP lança projeto para incorporar câmeras às atividades

Nos próximos noventa dias, uma equipe multidisciplinar do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) vai formular o plano que mudará a forma como o órgão realiza atividades de campo.

O objetivo é consolidar uma cultura de transparência e segurança dos atos praticados pelos seus agentes e por agentes delegados, assegurando a qualidade dos serviços prestados. Instituído pela Portaria de n° 2.889, publicada no Diário Oficial do Estado, o projeto Focus vai propor soluções de monitoramento audiovisual como a utilização de câmeras por instrutores de trânsito, em exames práticos e a fiscalização de autoescolas ou outros prestadores de serviços regulados pelo órgão, por exemplo.

Focus é sigla para o inglês Field Operations Continuous User Supervision (Supervisão Contínua de Usuários em Operações de Campo), e tem, entre os objetivos, otimizar a fiscalização e valorizar o desempenho e o mérito dos servidores e empregados públicos.

"A adoção de tecnologias inovadoras, como o monitoramento audiovisual, é fundamental para garantir a excelência dos processos internos e dos serviços oferecidos à sociedade. O Projeto Focus demonstra o nosso compromisso com a transparência e a integridade em todas as operações. Reafirmamos o dever em promover um trânsito mais seguro e organizado no Estado de São Paulo”, diz Eduardo Aggio, diretor-presidente do Detran-SP.

A equipe do projeto é composta por quinze membros do Detran-SP, a quem caberá planejar, executar e monitorar todas as atividades necessárias para a implantação da solução de monitoramento audiovisual.