Devastação no Litoral: Tarcísio e Marina Silva sobrevoam área afetada

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez um sobrevoo para avaliar as áreas afetadas por deslizamentos de terra no Litoral Norte. Ele foi acompanhado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além de secretários do Governo de São Paulo e técnicos dos órgãos relacionados.

“Esse sobrevoo foi importante para dimensionarmos o tamanho do desastre, tanto em relação às vidas perdidas e aos prejuízos econômicos, mas também para avaliarmos o estrago ao meio ambiente nessa região", disse Tarcísio. “Devemos trabalhar juntos para darmos uma resposta efetiva à população e na recuperação da vegetação e da infraestrutura afetada por esses deslizamentos”, afirmou.

Após o sobrevoo, a comitiva liderada pelo governador visitou um abrigo instalado no Instituto Verdescola, na Praia Barra do Sahy, município de São Sebastião. Foi instalado um abrigo no local para receber desabrigados.