DIA DAS MÃES: Data mais importante deve movimentar o comércio

O Dia das Mães é uma data comemorativa muito importante para o comércio em todo o mundo. Celebrada anualmente no segundo domingo de maio, a data é uma oportunidade única para as empresas aumentarem suas vendas e fidelizarem novos clientes.

Essa importância se deve ao fato de que, para a maioria das pessoas, as mães são pessoas muito especiais e merecem ser homenageadas de forma especial. Muitos procuram presentear suas mães nessa data e acabam gastando mais do que o usual em presentes e lembranças.

Para André Minucci, Mentor de Empresários, as lojas e os comerciantes estão cientes dessa realidade e se preparam para a data, criando promoções, descontos e campanhas publicitárias para atrair os consumidores. “Além disso, muitas empresas lançam linhas especiais de produtos para essa ocasião, como chocolates, flores, perfumes, roupas e acessórios”, diz.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em 2021, cerca de 77% dos brasileiros pretendiam presentear suas mães no Dia das Mães.

Além disso, a pesquisa também mostrou que, em média, os consumidores brasileiros gastariam cerca de R$ 195,00 com presentes para as mães naquele ano, um valor significativo que movimentou o comércio em todo o país.

Já na semana comemorativa de 2022 - entre os dias 2 a 8 de maio - houve um crescimento de 6,9% nas vendas do comércio físico brasileiro, na comparação de 2021, de acordo com dados da Cielo. Esses números indicam uma recuperação do setor em relação aos impactos causados pela pandemia de COVID-19.

Os setores mais beneficiados pelo Dia das Mães são o de vestuário, cosméticos, eletrônicos, joias, artigos para casa e decoração. Mas, para o Mentor de Empresários, praticamente todos os segmentos do comércio podem aproveitar a data para alavancar suas vendas, desde que saibam se adequar às preferências e necessidades dos consumidores.

Além de ser uma oportunidade de negócios para o comércio, o Dia das Mães é também uma data importante para as famílias e para a sociedade como um todo. É uma ocasião para demonstrar amor e gratidão às mães e para valorizar a importância do papel que elas desempenham na criação e na formação de seus filhos, complementa André Minucci.

Dicas para os comerciantes

Com o objetivo de aumentar as vendas no Dia das Mães, seguem algumas dicas do Mentor de Empresários que podem ser úteis para os comerciantes e varejistas:

Prepare sua loja e vitrine para a data: A decoração da loja e a organização da vitrine podem fazer toda a diferença na hora de atrair clientes. Utilize elementos que remetam à data e destaque os produtos que podem ser presenteados.

Ofereça promoções e descontos: Os clientes estão sempre em busca de ofertas vantajosas. Crie promoções e descontos que chamem a atenção e atraiam os consumidores para sua loja.

Invista em publicidade: Utilize as redes sociais e outros canais de comunicação para divulgar suas promoções e produtos. Crie anúncios e publique conteúdo relevante para seu público-alvo.

Crie kits de presentes: Ofereça opções de kits com produtos que possam ser combinados e que tenham um valor atrativo para o cliente. Isso pode aumentar o ticket médio da compra.

Facilite o pagamento: Ofereça diferentes formas de pagamento e parcelamento para que os clientes possam escolher a melhor opção para eles.

Ofereça brindes e mimos: Pequenos brindes e mimos podem fazer toda a diferença na hora de fidelizar um cliente. Pense em opções que sejam relevantes para a data e para o perfil dos seus clientes.

Invista em atendimento e experiência: O atendimento de qualidade e a experiência de compra são fundamentais para conquistar e fidelizar clientes. Treine sua equipe e invista em um treinamento de vendas.

Adapte-se ao cenário atual: Devido à pandemia, muitos consumidores estão optando por fazer suas compras online. Invista em um site seguro e funcional, ofereça opções de entrega e retire na loja, e adapte seus processos para garantir a segurança de todos.

Lembre-se de que a chave para o sucesso nas vendas no Dia das Mães é entender as necessidades e preferências dos seus clientes e oferecer opções que atendam a essas demandas. Com planejamento e criatividade, é possível aproveitar ao máximo essa data tão importante para o comércio.