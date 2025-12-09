Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Dieguinho Santos assume MDB de Ferraz

Mudança ocorre em momento em que Executiva Municipal se fortalece para as eleições de 2026 e de 2028; apoio à prefeita Priscila Gambale (Podemos) é mantido

09 dezembro 2025 - 15h32Por De Ferraz
apoio à prefeita Priscila Gambale (Podemos) é mantidoapoio à prefeita Priscila Gambale (Podemos) é mantido - (Foto: Divulgação)

O MDB de Ferraz de Vasconcelos está sob nova direção. Diego Santos, o Dieguinho, passa a comandar, oficialmente, a partir desta terça-feira (9/12), o Diretório Municipal do partido. A mudança na Executiva ocorre num momento em que a sigla busca se fortalecer para as eleições de 2026. A reestruturação também tem no horizonte o pleito de 2028, quando serão escolhidos os vereadores e o prefeito ou a prefeita para o mandato 2029/2032. 

Dieguinho tem 33 anos, é formado em Gestão Pública e tem vasta experiência nesta seara. Em Ferraz de Vasconcelos, atuou como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores, e foi secretário-adjunto na Secretaria Municipal de Obras. Em São Paulo-SP, acumulou expertise nas Subprefeituras do Ipiranga e da Lapa, além de integrar a Secretaria das Subprefeituras e a Casa Civil na gestão de Ricardo Nunes (MDB), prefeito reeleito em 2024. 

Atualmente, é chefe da Assessoria de Integração Territorial da São Paulo Transporte S/A, a SPTrans, empresa responsável pela gestão e pelo planejamento do sistema de transporte público por ônibus na capital paulista. 

Dieguinho, que também coordenou as campanhas de Caio Luz (MDB) a deputado estadual, em 2022, e à Câmara Municipal de São Paulo, no último ano, diz que o desafio em Ferraz será mais do que investir em novas filiações. Com o aval do presidente da Executiva Nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, o gestor público quer organizar e fortalecer o partido em Ferraz de Vasconcelos: 

“Precisamos divulgar mais o MDB na cidade. Para isso, é importante mostrar a força do voto nas próximas eleições. Assim, com o novo Diretório Municipal de Ferraz (de Vasconcelos) estabelecido, será importante o trabalho de mobilização nas campanhas para presidente da República e Governo do Estado de São Paulo”, planeja. 

A notícia de que Dieguinho assume, a partir de então, o MDB ferrazense foi bem recebida por lideranças da cidade, incluindo os vereadores do partido Hodirlei Martins Pereira, o Mineiro; Alexandro Santos Alves Silva, o Teteco; e José Juca de Araújo Neto, o Juca do São Judas; o secretário municipal de Obras, Derneval Jardim, o Deí; suplentes da Casa de Leis; e demais filiados. 

Apesar da mudança na linha de frente do MDB de Ferraz, tudo segue igual no Palácio da Uva Itália. A sigla segue sendo parte importante na base do Governo da prefeita Priscila Gambale (Podemos), que tem na vice o emedebista Daniel Balke:

“Caminhamos juntos com a prefeita desde 2020. Há uma parceria ativa, que valoriza o atual momento do MDB na cidade e nos dá a possibilidade de, com o quadro qualificado já existente e algumas adições, termos objetivos ainda maiores para o pleito de 2028”, adianta o mais novo presidente do MDB ferrazense.

A ida de Dieguinho para a Presidência do MDB de Ferraz também conta com o aval do coordenador regional do partido no Alto Tietê, o vereador em Mogi das Cruzes-SP Mauro Araújo, e do deputado estadual Jorge Caruso (MDB-SP). Pessoalmente, a dupla parabenizou o gestor público pelo mais recente desafio. As lideranças estiveram reunidas na noite dessa segunda-feira (8/12), no Encontro Regional do MDB do Alto Tietê, abrigada na Câmara Municipal mogiana:

“Não podemos ignorar o fato de ser o MDB um dos maiores partidos do Brasil. Assim sendo, é nossa missão possibilitar a renovação dos quadros. Este ajuste de liderança em Ferraz amplia ainda mais nossas bases no Alto Tietê. O objetivo é articular novos projetos e conquistar mais investimentos para a cidade”, destacou Araújo. 

Paralelamente à atuação política, o mais novo presidente do MDB ferrazense é fundador do Bora Pra Cima. Criado em 2016, o instituto já atendeu cerca de 10 mil pessoas, por meio de ações sociais, doações e a valorização do Esporte. A ideia é que, agora, algumas atividades da entidade sejam replicadas em agendas do MDB de Ferraz.

