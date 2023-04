Dois são presos em flagrante por roubarem mãe e filho na saída de pizzaria em Guararema

Dois homens, um de 29 anos e outro de 23, foram presos em flagrante pela Polícia Militar por roubarem o carro que estava com uma mulher e o filho dela na saída de uma pizzaria na madrugada desta terça-feira (11) na Rua Dona Laurinda, no centro de Guararema.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, a vítima, uma mulher de 32 anos, e o filho dela, de 14, estavam saindo do estabelecimento quando dois indivíduos - um deles armado - se aproximaram anunciando o assalto. A mulher entregou o carro e o celular aos criminosos, que em seguida fugiram.

Policiais militares que estavam realizando ronda por Mogi foram informados de que havia ocorrido um roubo em Guararema. Eles se depararam com o carro roubado em um posto de combustíveis na Avenida Ricieri José Marcato, região de César de Souza, em Mogi.

Na abordagem, os ladrões tentaram fugir, mas não conseguiram. Eles então apresentaram versões contraditórias: enquanto um negou o crime, o outro confessou. Eles foram revistados e levados para a delegacia.

As vítimas reconheceram os dois criminosos como autores do roubo. Ambos foram presos em flagrante e vão responder por roubo duplamente qualificado (com emprego de arma de fogo e com duas ou mais pessoas). Eles foram levados para a cadeia pública de Mogi.

O carro da vítima foi recuperado, mas a arma usada no crime não foi encontrada. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.