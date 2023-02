Drive Thru Solidário arrecada doações para famílias de Ferraz

O primeiro dia da campanha “Verão Solidário” movimentou a região central de Ferraz de Vasconcelos com a arrecadação de doações para as famílias que sofreram com as fortes chuvas na Vila Cristina. A ação é do Fundo Social de Solidariedade que montou um drive thru especial na Praça do Centro de Convenções.

A sensibilização visa arrecadar alimentos não perecíveis, itens de higiene e limpeza, como detergente, sabão em pó, água sanitária, papel higiênico, palha de aço, desinfetante, álcool, esponja de lavar louças, sabonete, creme dental, shampoo, absorvente, fralda infantil ou geriátrica e escova de dente.

O drive thru também ocorrerá nessa quinta e sexta-feira, dias 9 e 10 de fevereiro, das 10 às 14 horas.

Vale destacar que as equipe do Fundo vão preparar kits especiais e oferecer suporte aos munícipes da Vila Cristina que foram atingidos pelos deslizamentos da última semana.

Além disso, o evento contou com a participação das secretarias de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas e Transportes e Mobilidade Urbana, que ofereceram o apoio necessário para receber os produtos.

Acolhimento

Secretaria de Assistência Social iniciou o cadastro de emergência nas residências da Vila Cristina.

A sensibilização tem como prioridade entender a necessidade dos moradores que estão nas áreas de risco, por meio de questionamentos essenciais como número de munícipes em cada residência, cadastro em programas sociais, ocupação, problemas de saúde, entre outros. Vale ressaltar que, em média, 15 famílias estão em estado de prioridade devido ao deslizamento.