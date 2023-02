Duas ruas no distrito de Braz Cubas serão interditadas a partir de quarta

A partir desta quarta-feira (22), os motoristas que trafegam pelo distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, deverão ter mais atenção ao trânsito nas proximidades das ruas Padre Álvaro Quinhones Zuniga e Guttermann.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana da Prefeitura de Mogi das Cruzes fará a colocação de nova massa asfáltica na Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga e, para que os serviços sejam concluídos com rapidez e segurança, será preciso interromper a circulação de veículos desde o cruzamento com a Rua Guttermann.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira (24). O cronograma pode sofrer alteração em função do clima.

Os ônibus que cumprem itinerário pela região também adotarão alternativas à medida em que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.

As ações de melhorias fazem parte do Programa Nova Mogi, maior programa de recuperação asfáltica já lançado em Mogi das Cruzes e que já beneficiou diversas ruas da cidade.

As obras neste trecho de Braz Cubas foram anunciadas no início do mês.

Ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, responsável pelo programa, continuam trabalhando na Avenida José Glicério de Melo, no Jardim Camila.

O Nova Mogi tem investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos e incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade.

Trata-se do maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi e a previsão é que os trabalhos se estendam até o segundo semestre de 2024.