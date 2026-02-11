Educação SP abre inscrições para 526 vagas no programa Aluno Monitor do BEEM no Alto Tietê

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para nova seleção do programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). No Alto Tietê, são 526 vagas para estagiários em língua portuguesa e matemática. Neste ano, podem se candidatar estudantes da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio. O cadastro segue até 6 de março.

Podem participar do processo alunos com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série. Para matriculados na 1ª série será considerado o resultado da prova do 9º ano, aplicada em 2025, do Sistema Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Para aqueles que estão na 2ª e 3ª séries, a referência são as avaliações da 1ª e 2ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista Seriado.

Os aprovados receberão bolsas de R$ 307,36 para oito horas semanais e de R$ 576,30 para 16 horas semanais de atuação por um período, no máximo, de 10 meses. A carga horária é composta por atividades de monitoria, estudos, planejamento e da trilha de formação Multiplica Aluno Monitor. Os estágios têm início em 9 de março.

Apoio nas aulas de orientação de estudos

Os alunos monitores do BEEM atuam em apoio aos professores no componente de orientação de estudos de língua portuguesa e matemática, presente da grade curricular dos 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio — nas escolas integrais também na 1ª e 2ª séries. A principal atividade dos monitores é acompanhar grupos de 10 ou 20 alunos no engajamento e aprendizagem dos conteúdos daquele ano ou série e de alguma defasagem anterior.

O estudante deve optar entre o apoio em matemática ou em língua portuguesa. Além das aulas de orientação de estudos, as escolas podem organizar grupos de estudos e plantão de dúvidas para completar a carga horária.

Os gestores escolares são responsáveis pelo recrutamento e definição dos monitores por turma. Nesse arranjo, a escolha das aulas deve ser determinada pela série dos estudantes:

. monitor matriculado na 1ª série: pode atender classes dos 6º e 9º anos do Fundamental e da 1ª série do Médio

. monitor matriculado na 2ª série: pode atender classes dos 6º e 9º anos do Fundamental e das 1ª e 2ª séries do Médio

. monitor matriculado na 3ª série: pode atender classes dos 6º e 9º anos do Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Médio

Passo a passo para a inscrição dos alunos interessados

A inscrição no programa Aluno Monitor do BEEM deve ser feita no site da Secretaria Escolar Digital (SED).

1. Acessar a SED;

2. Clicar em "Aluno" no menu lateral esquerdo;

3. Clicar em "Aluno Monitor" > “Inscrição”;

4. Selecionar "Edital - Aluno Monitor do BEEM 2026"; e

5. Confirmar a inscrição.

Os candidatos aprovados nos critérios de seleção serão encaminhados para entrevistas com as bancas examinadoras nas escolas. A etapa tem caráter eliminatório. O edital completo está publicado na edição de 5 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.

Avaliação do Aluno Monitor do BEEM

A atuação dos monitores é orientada e acompanhada de perto pelo coordenador da escola e pelo professor de orientação de estudos. Indicadores de aprendizagem e de evolução na plataforma Tarefa SP, na Prova Paulista e no simulado Saeb apoiarão o gerenciamento das atividades.

Como parte das exigências para o recebimento da bolsa, os monitores devem enviar um relatório mensal, no qual descrevem as atividades desenvolvidas com seus monitorados ao longo dos meses, sujeitos à aprovação da unidade escolar.

Veja o calendário