Em Itaquá, obra da nova pré-escola no Jardim Zélia atinge 50% de conclusão

As obras da pré-escola do Jardim Zélia, em Itaquaquecetuba, alcançaram 50% de conclusão nesta semana. Com investimento de R$ 9,4 milhões, a prefeitura vai oferecer 450 vagas para crianças de 4 e 5 anos. A construção foi iniciada em outubro de 2023 e segue em ritmo acelerado.

No momento está sendo feita a passagem do encanamento de esgoto sanitário, instalações de água fria, alvenaria externa e montagem da ferragem para fundação de muro de arrimo. O próximo passo será a montagem do muro de arrimo dos fundos, instalação da cobertura e requadro das portas.

"A pré-escola do Jardim Zélia terá um alto padrão de qualidade, assim como todas as outras escolas que entregamos até hoje. Em breve os estudantes terão um espaço totalmente novo e digno para desenvolverem suas potencialidades", disse o secretário de Educação, José Rosa.

A estrutura é composta por nove salas de aula, secretaria, salas de direção, coordenação, reuniões, copa para funcionários, sanitários, cozinha com despensa, refeitório, pátio coberto, depósito de material de limpeza, lavanderia, almoxarifado, sala de leitura e playground. A novidade é a horta integrada para as crianças plantarem e colherem alimentos frescos.

"A cidade está evoluindo e estamos trabalhando para garantir a oferta de novas vagas. Itaquá está fazendo a diferença e se destacando em toda a região. Essa nova escola vem para trazer benefícios para as famílias e as crianças merecem um local seguro e de qualidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.