Jornal Diário de Suzano - 11/12/2025
Região

Em noite de emoção, OAB Itaquá promove última entrega de carteiras a novos advogados em 2025

Solenidade oficializou a inscrição de novos profissionais à instituição

11 dezembro 2025 - 14h45Por Da região
- (Foto: Divulgação)

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoveu a sua última cerimônia de entrega de carteiras de 2025 na noite da última terça-feira (09/12), contemplando quatro novos advogados. A solenidade aconteceu no salão da entidade e contou com a presença de nomes importantes da advocacia itaquaquecetubense, além de amigos e familiares dos profissionais recém-habilitados.

Na oportunidade, a presidente da subseção, Matilde Gomes, conduziu a entrega das carteiras aos novos advogados, oficializando o compromisso destes com o exercício do Direito. Junto dela, também estiveram a vice-presidente Cleópatra Lins Guedes, o secretário-adjunto Edmilson Soares e o presidente da Comissão de Relações Institucionais da casa, Jairo Saturnino Mendes. 

A solenidade também confirmou o compromisso com o avanço e as futuras capacitações dos novos advogados e advogadas. Por meio de parceria firmada pela subseção, a Inove Educação, na figura do diretor Edson Maluf Junior, o Edinho, confirmou a oferta de bolsas de estudo para os profissionais que desejarem iniciar uma pós-graduação na área do Direito, conferindo ainda mais possibilidades de capacitação aos presentes.

Matilde reforçou que a ocasião marca não apenas a entrada dos advogados à Ordem, como também uma apresentação dos novos profissionais à classe. "A outorga representa a oficialização de um sonho, a confirmação da vitória em uma batalha árdua que envolve os advogados e seus familiares. Este é um mérito de todos. Nós os parabenizamos e ressaltamos que a advocacia é um compromisso único em prol de um ideal. Saibam que podem contar conosco, acima de tudo", finalizou a presidente.

