Em razão do feriado, Poupatempo Mogi não abre nesta sexta-feira

O Poupatempo Mogi das Cruzes não funciona nesta sexta-feira (26), devido ao feriado municipal em celebração ao Dia da Padroeira da Cidade. No sábado (27), a unidade volta a atender em seu horário habitual.

O Poupatempo Mogi das Cruzes fica na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1000 -Centro Cívico - e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Como agendar

O Poupatempo atende com hora marcada, para garantir conforto a todos os cidadãos. Para marcar gratuitamente dia e horário para ser atendido, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br ;

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela);

Aplicativo no celular: SP Serviços;

Atendimento eletrônico: Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, 7 dias por semana:

De telefone fixo: (11) 4135-9700 - Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 - demais municípios do estado de SP,

De celular: (11) 4135-9700 - todos os municípios do estado de SP.



Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Prodesp. Iniciado em 1997, conta atualmente com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel que atende a áreas do entorno da Grande São Paulo.

Em pesquisa de satisfação com os usuários divulgada no último mês de março, o Poupatempo obteve 98,8% de aprovação. Em 2019, o programa foi eleito pelo quinto ano consecutivo o 'Melhor Serviço Público de São Paulo' pelo Instituto Datafolha.