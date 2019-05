Empreendedores podem se inscrever para o 3º Encontro de RPG e Expo Board Games 2019

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes está com um chamamento público aberto, para empreendedores dos diversos segmentos da economia criativa e cultura pop de temática nerd/geek, para a ocupação do Centro Cultural de Mogi das Cruzes durante o 3º Encontro de RPG de Mogi e a Expo Board Games 2019, no mês de julho.

O objetivo do chamamento é fomentar a economia criativa inserida no contexto nerd e também proporcionar divulgação aos empreendedores desse segmento de Mogi das Cruzes e região.

O 3ª Encontro de RPG de Mogi das Cruzes erá realizado no dia 6 de julho e o Expo Board Games 2019 será de 2 a 12 de julho. Aos interessados, as inscrições devem ser feitas até o dia 3 de junho, mediante preenchimento da ficha de inscrição e entrega da mesma na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (rua Coronel Souza Franco, 795 - Centro).

Veja o edital

Podem participar do chamamento empreendedores dos segmentos de histórias em quadrinhos, card games, RPG, board games, videogames, arcades, pinball e também empreendedores de artigos colecionáveis, esculturas, vestuário e outros relacionados à cultura nerd/geek.

Desde 2017, a Secretaria tem realizado diversos eventos para atender a demanda desse público, adepto do entretenimento e da cultura pop, o que culminou na criação da Comissão Nerd/Geek de Mogi das Cruzes, a partir do programa Diálogo Aberto.

Responsável pela difusão e desenvolvimento da cultura nerd da cidade, com atenção especial ao empreendedorismo criativo, a comissão tem como objetivo também atrair mais turistas ao município por meio de eventos temáticos.

Os eventos aos quais se referem o chamamento farão parte da 2ª Semana Nerd/Geek de Mogi das Cruzes, que em sua primeira edição em 2018 atraiu mais de 3 mil pessoas ao Centro Cultural de Mogi, com atividades como jogos de tabuleiro, cartas, RPG, escultura e muitos outros.

No evento deste ano, a expectativa é atrair empreendedores que atuem nas áreas já citadas e ainda, colecionismo, jogos eletrônicos e histórias em quadrinhos. A Expo Board Games, que em 2018 esteve dentro da programação da Semana Nerd/Geek, será agora um evento paralelo com duração de 10 dias.

O resultado do chamamento público deverá ser publicado no dia 07 de junho de 2019.