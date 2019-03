Emprega Mogi vai selecionar 43 profissionais para a construção civil

O Emprega Mogi, programa da Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, fará nesta quinta-feira (14) a seleção para 43 vagas na área da construção civil. São 35 vagas para auxiliares de serviços gerais (construção civil), cinco para pedreiro, duas para carpinteiro e uma para encanador hidráulico residencial. Os interessados deverão comparecer um dos três postos do programa das 8 às 12 horas para apresentar seu currículo. A entrevista com os candidatos selecionados será às 13 horas.

Para as vagas de auxiliares, é exigido o ensino fundamental completo. Os candidatos para as vagas para pedreiro e carpinteiro devem ter o ensino médio completo e no caso de encanador hidráulico, o candidato pode estar cursando o ensino médio. Em todas as vagas, é exigida experiência em carteira e ser morador de Mogi das Cruzes. Os três postos do Emprega Mogi estão localizados nos terminais Estudantes e Central e no CIC de Jundiapeba.

Os mogianos podem consultar as oportunidades oferecidas pelo Emprega Mogi no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A atualização é feita em tempo real.

Os postos do Emprega Mogi também oferecem a emissão de carteiras de trabalho. O seguro-desemprego pode ser solicitado na unidade do Terminal Estudantes.