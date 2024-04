'Emprego Agora' faz nova seleção nesta sexta para 233 vagas em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza uma nova edição do ‘Emprego Agora’ nesta sexta-feira, dia 26/04, a partir das 9 horas com 233 vagas de empregos.

A seleção será feita para diversas vagas e funções como: operador de caixa; repositor de frios; açougueiro; auxiliar de limpeza; mecânico de manutenção; supervisor de vendas, entre outras.



Três empresas participarão da seleção promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, entre elas, uma rede atacadista do município. Para participar do processo é necessário trazer um documento com foto e currículo atualizado. Há vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Entre as mais de 200 vagas há também opções para Telemarketing, entre outras. Para muitas funções, a exigência é de ensino médio completo, mas há também oportunidades para o ensino fundamental.

Diversas ações estão sendo realizadas pela administração municipal como os feirões de astágio e de Emprego, além de ações especiais para as aulheres. O ‘Emprego Agora’ funciona como uma espécie de ‘Balcão de Empregos intermediando as vagas das empresas que estão contratando com os ferrazenses que estão buscando oportunidades.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, as ações realizadas são consideradas muito positivas para aquecer o mercado de trabalho da cidade e a Prefeitura sendo um ponto de apoio para divulgar as vagas, fazer triagem e seleção.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está localizada na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis. O telefone para mais informações é o 4674-7824.