Empresa chega ao mercado com a proposta de "explodir" a cabeça dos executivos

A empresa F*** My Brain promete transformar o mindset de pessoas e empresas através da comunicação consciente e da metodologia “Human 2 Human”. Esse é o propósito por trás da criação da empresa que traz cursos, palestras e mentorias nas áreas de negócios, marca e comunicação.

À frente da F*** My Brain estão três mulheres com, pelo menos, 15 anos de experiência em suas áreas: Luciana Chiesa (negócios), Marina Machado (comunicação) e Natália Mestre (marca).

“Nossa vivência dentro de grandes empresas nos fez perceber o quanto o mundo corporativo está desatualizado e com dificuldades para se relacionar e criar conexões verdadeiras, tanto internamente, dentro de suas equipes, como externamente, com seus consumidores”, conta o trio.

“Por meio dos nossos ‘BOOMs’ (como chamamos nossos cursos e palestras), criamos jornadas personalizadas, que buscam depertar sua marca, comunicação e negócio para o momento presente-futuro, percebendo para, então, se transformarem", destacam as sócias da F*** My Brain.

“Nossos ‘Booms’ foram criados para que você possa emergir do primeiro momento até o último, em um universo extraordinário de informações, insights e, sobretudo, de grandes descobertas”, enfatiza a equipe.

“Você irá descobrir, por exemplo, que pode expandir seu talento, se posicionar de forma única e derrubar todas as barreiras da sua comunicação com o mundo”, prossegue o trio de empreendedoras em mensagem direcionada a possíveis futuros clientes e parceiros.

Metodologia e público-alvo

Os cursos, palestras e mentorias podem ser online ou presenciais e têm como público-alvo empresas e pessoas que estão com dificuldades de entender o mercado atual, se posicionar e tomar as melhores decisões neste novo cenário. Todo o trabalho desenvolvido pelas sócias usa a metodologia exclusiva Human 2 Human, que coloca em foco o olhar humano nas relações pessoais e comerciais, partindo do princípio de que, primeiro, se transforma o indivíduo, a mente tomadora de decisões, para, então, se transformar em empresas.

“Utilizamos metodologias multidisciplinares para explorar os potenciais únicos de cada participante, pensadas para provocar uma experiência transformadora em você e no seu negócio”, reforça o time responsável pela empresa de educação de comunicação consciente.

“Nossos serviços são voltados a empresas e pessoas interessadas em desenvolver seus potenciais de comunicação, posicionamento pessoal e ampliar suas possibilidades de negócio”, explicam o trio.

Desde já, a equipe da está disponível para “explodir” a mente de empresas e pessoas. Interessados podem entrar em contato pelo perfil no Instagram: @fmy.brain.

Os 5 “Booms”

Com base nas expertises de cada uma das sócias, a empresa conta, inicialmente, com os seguintes “booms”.

Liderança positiva, “uma imersão criada para desconstruir o estereótipo de líder, para que você inicie uma transformação real e imediata na sua carreira e na sua influência sobre as pessoas.”

Marcas pessoais, “deixe sua marca no mundo. A partir da sua personalidade e dos seus potenciais. Nesta imersão, você sairá com uma visão cristalina sobre como transformar sua personalidade numa marca única e poderosa.”

Conexões geracionais (eliminando os conflitos), “esta imersão foi criada para derrubar as barreiras geracionais e aproveitar todo o potencial de cada uma delas em nome da produtividade e do desenvolvimento de equipes e negócios.”

Influência estratégica, “em um mundo onde todo mundo pode ser e dizer o que quiser, você precisa de muito mais que um celular na mão para adquirir relevância para marcas e pessoas. Quer saber como gerar valor para aumentar seu preço? Esse Boom é seu.”

Story business, “foi-se o tempo em que contar uma história garantia vendas para uma marca. Aqui você vai aprender a criar experiências significativas para que o seu público conte a história por você.”