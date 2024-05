Empresária mogiana se emociona com pedido de casamento na Times Square

Sorte nos negócios e no amor. Um casal brasileiro, que mora em Mogi das Cruzes, viveu uma noite de muitas emoções na última quinta-feira (02/05), em Nova York. Com um vídeo no telão da Times Square, o empresário Diego Zia (@diegozia) pediu Janaina Assis (@eu.janainaassis) em casamento. Assista à reação dela!

Eles são sócios-fundadores da B2Gether, empresa especializada em operações de câmbio, cuja sede fica em Mogi e que, nos últimos três anos, movimentou mais de R$ 12,7 bilhões. Janaina e Diego eram colegas de trabalho, se apaixonaram, arriscaram juntos e abriram o negócio em 2021, em pleno auge da pandemia.

O casal está junto há mais de três anos e vive em união estável. Diego conta que os dois já conversavam sobre formalizar o casamento, mas que o pedido surpreendeu a companheira.

“Viemos aos Estados Unidos a negócios. Estamos aqui há quase um mês, com várias agendas de reuniões, mas quis aproveitar a viagem para fazer esse pedido especial, e foi indescritível ver a reação dela”, relata o empresário.

A Times Square é uma das áreas mais icônicas de Nova York e um dos lugares mais conhecidos do mundo. Localizada no cruzamento de duas grandes vias da cidade, Broadway e 7ª Avenida, a Times Square fica na região central de Manhattan e virou palco de cenas inesquecíveis do cinema, além de diversas homenagens feitas por brasileiros nos telões.

No ano passado, por exemplo, os fãs da Anitta homenagearam a cantora divulgando fotos e vídeos no telão do single “Funk Rave”, do novo álbum “Funk Generation”. Também em 2023, os fãs brasileiros da cantora Beyoncé fizeram uma homenagem à diva pop nos telões da Times Square, em comemoração ao aniversário da artista.