Empresas da região se unem para arrecadar doações às famílias afetadas pelas fortes chuvas

A empresa de transportes urbanos Radial Mais Transporte, em parceria com várias empresas do mesmo segmento, está arrecadando materiais para as famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas no Alto Tietê e no litoral norte de São Paulo. Os materiais angariados serão destinados aos fundos sociais das cidades relacionadas.

Itens como alimentos não perecíveis, roupas em bom estado, produtos de higiene pessoal e água mineral serão recebidos nos terminais de ônibus e lojas das empresas. Confira abaixo os pontos de arrecadações:



Mogi das Cruzes:

- Terminal Estudantes: Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 116 - Centro Cívico

- Terminal Rodoviário Geraldo Scavone - Av. Francisco Rodrigues Filho, 1500 - Vila Mogilar

- Terminal Central: Rua Professor Flaviano de Melo, 525 - Centro

- Terminal Imigrantes: Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 1036 - Ponto Final das Linhas para Salesópolis e Biritiba-Mirim



Suzano:

- Loja Onpag: Dentro do Terminal Norte de Suzano - Avenida Jorge Bei Maluf, 1054-1056 - Vila Theodoro

- Terminal Norte de Suzano: Avenida Jorge Bei Maluf, 1054-1056 - Vila Theodoro

- Terminal Cidade Edson: Rua Santa Isabel, oposto ao número 355 – Cidade Edson

- Mix Mídia: Rua 27 de outubro, 282 – Centro



Arujá:

- Terminal Rodrigo Barreto – Jardim Rincão



Poá:

- Loja Onpag: Avenida Capitão Francisco Inácio, 76 - Vila Perracini

- Terminal Kemel: Rua Voluntários da Patria, 229 - Açafrão

- Terminal Ayrton Senna: Centro



Ferraz de Vasconcelos:

- Loja Onpag: Avenida Brasil, 1127 - Sítio Paredão

- Terminal Central: Rua Vereador Diomar Novaes, 80 - Estação Ferraz de Vasconcelos



Salesópolis:

- Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria - Rua Prefeito Antônio Camargo Primo, 150 - Jardim São Vicente



Para contribuir, basta se dirigir a um desses endereços acima, que caixas da campanha “S.O.S ENCHENTES” estarão disponíveis para depositar o item de doação.

Qualquer dúvida, procure o fiscal do terminal ou o responsável pela administração de bilhetagem das lojas Onpag. As arrecadações serão aceitas até o dia 09 de março de 2023.