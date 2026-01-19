Encontro promovido pela Secretaria de Favelas esclarece sobre regularização fundiária

A Secretaria de Favelas promoveu, no último sábado (17), um encontro com moradores para prestar esclarecimentos e alinhar informações sobre o processo de regularização fundiária em andamento no município. A atividade foi realizada na Escola Jardim Santiago, no bairro Vila São Paulo, reunindo famílias diretamente envolvidas na ação. Esta iniciativa contemplará 176 famílias, distribuídas entre os núcleos Vila São Paulo III, José Maria Claro e o loteamento Baxmann.

Durante a reunião, foram apresentados os próximos passos do trabalho, com destaque para a fase de Cadastro Social, etapa que antecede a regularização definitiva dos imóveis. O Cadastro Social tem papel fundamental no processo, pois é nesse momento que são coletados dados e documentos das famílias, permitindo a organização das informações necessárias para a emissão dos registros imobiliários.

A regularização garante segurança jurídica, valorização dos imóveis e reconhecimento oficial da posse pelos moradores. Ao longo do encontro, a equipe técnica detalhou como será realizado o atendimento, quais documentos deverão ser apresentados e reforçou a importância do envolvimento das famílias para que o processo avance de forma eficiente e transparente.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, a reunião reforça o compromisso da administração municipal com as comunidades. “Estar próximo da população, ouvir as dúvidas e orientar de forma clara é essencial. A regularização fundiária transforma a vida das famílias, trazendo dignidade, segurança e cidadania”, afirmou.