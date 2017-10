Encontros do Clube de Xadrez na Biblioteca Municipal retornam nesta sexta

O Clube de Xadrez de Mogi vai retomar as atividades nesta sexta-feira (27). A reunião acontecerá semanalmente, a partir das 19 horas, na Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Sant´Anna. Segundo a Prefeitura de Mogi, os encontros servem como um grande ponto de encontro entre aqueles que amam o xadrez, querem entrar em disputas ou apenas conhecer um pouco mais sobre o jogo.

O programa retoma nos mesmos moldes que tinha e segue sendo organizado pelo Clube de Xadrez de Mogi das Cruzes, uma associação sem fins lucrativos, presidida por Cláudio Lísias Tamarozi. Mas, como ele mesmo destaca, não é preciso se associar para participar dos encontros, nem dos embates no tabuleiro. É tudo de graça e o trabalho dos envolvidos na organização é voluntário.

Aos interessados, portanto, basta comparecer. Tão logo a reunião começa, já são abertas as inscrições para quem quer participar do torneio, que tem início pontualmente às 20h. De acordo com Tamarozi, entre 80% e 90% das pessoas que comparecem vão para participar do torneio. Ainda assim, há quem vá mais para acompanhar as partidas e/ou obter novos conhecimentos sobre a modalidade.

São aproximadamente 40 pessoas a cada sexta-feira, ocupando e movimentando a Biblioteca Municipal e o Centro Cultural de Mogi como um todo. “Desde que fomos para a Biblioteca, as reuniões se consolidaram. É um espaço bem apropriado e acolhedor para o tipo de atividade que desenvolvemos”, frisa.

Além do aspecto do entretenimento e da utilização do xadrez como ferramenta psicopedagógica, o Clube do Xadrez também atua no âmbito social, com arrecadação e doação de alimentos para entidades socioassistenciais.

Outro aspecto do clube é a formação de atletas de alto rendimento. Já foram formados pela associação campões paulistas e duas campeãs brasileiras de xadrez, um resultado inédito para o Alto Tietê como um todo.

Após a retomada nesta sexta-feira, os encontros do Clube de Xadrez acontecerão todas as sextas-feiras, com exceção do dia 3, em virtude do feriado do Dia de Finados. O encerramento das atividades de 2017 está previsto para o dia 8 de dezembro, com um torneio de confraternização e ajuda humanitária. Já a retomada deve acontecer em fevereiro de 2018.

Para celebrar o retorno dos encontros, o Clube de Xadrez realizou, no último dia 21, um encontro intitulado Xadrez, Pizza e Solidariedade. Nesse tipo de evento, a inscrição no torneio está sempre atrelada à doação de um alimento, que é revertido para as entidades parceiras da associação. Um segundo encontro nesses moldes está previsto para ser realizado no dia 11 de novembro.

A Bilbioteca Municipal, onde acontecem os encontros do Clube de Xadrez, fica no segundo andar do Centro Cultural de Mogi das Cruzes, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, Centro.