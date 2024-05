Escolas municipais ofertam atendimento noturno em Ferraz

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos ampliou o horário de atendimento em nove escolas municipais e, a partir de agora, crianças de 0 a 3 anos podem permanecer nas unidades até às 19 horas. A nova medida visa atender as demandas e rotinas de trabalho das famílias ferrazenses e garante o cuidado e bem-estar dos estudantes no período escolar.

Ao todo, 72 crianças já estão sendo beneficiadas com a nova modalidade, mas a expectativa é que o número seja ampliado. O atendimento noturno é destinado às modalidades: “Berçário I e II” e “Infantil I e II”, nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Elvino Teixeira, Mario Cosiello, Eduardo Santiago, Analívia Pedro, Neusa da Silva Almeida, Gustavo Zanchetta, Geraldo da Silva, Bruna Belloni e Maurice Bou Assi.

É importante destacar que não há lista de espera. Os pais interessados, cujos filhos já estão matriculados, devem procurar uma das unidades escolares participantes e solicitar a ampliação do horário. Será obrigatório a apresentação do comprovante de vínculo trabalhista.

De acordo com a pasta, o atendimento noturno promove diversos benefícios e garante às crianças um ambiente seguro onde é ofertado a alimentação, interações sociais e pedagógicas enquanto aguardam a chegada dos pais.

“O município valoriza as famílias ferrazenses e viabilizou meios para essas crianças serem cuidadas no local onde já passam o dia com os amiguinhos, tranquilizando os pais em relação aos cuidados com seus filhos pequenos”, destaca a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

Para mais informações, a Secretaria de Educação atende pelo telefone 4674-7902 ou 4674-7906.