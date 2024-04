Escritor comemora Dia Mundial do Livro com palestra em Ferraz de Vasconcelos

Alunos do polo de ensino Univesp Ferraz de Vasconcelos recebem a palestra “A importância da literatura regional nos conteúdos educacionais”, com o escritor da trilogia Favela no divã, Marcelo Barbosa. O evento acontecerá no dia 23 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial do Livro.

O autor vai refletir sobre a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para celebrar o livro, incentivar a leitura, homenagear autores e refletir sobre seus direitos legais e presentar ainda a importância de trabalhar a literatura regional, incentivar a produção de materiais literários e como integrar ações educativas sobre a temática.

O palestrante que é presidente do Conselho de Cultura do município, é Licenciado em Letras e Pedagogia, com pós-graduação em Tutoria EAD, Docência do Ensino Superior e Design Instrucional, com graduação em Comunicação Social Jornalismo, MBA em Comunicação Institucional, DRT de Locutor e Sonoplasta. Concluiu um curso livre de psicanálise em dezembro de 2022 e iniciou em fevereiro de 2024 como articulista do Jornal Mogi News. Trabalha no Terceiro Setor, realiza consultoria e curadoria no segmento cultural.

Barbosa é autor do livro Favela no divã, lançado em 2021, com dois projetos literários aprovados na Lei Rouanet no mesmo ano, obtendo ainda três contemplações na Lei Paulo Gustavo em Ferraz de Vasconcelos, no ano de 2024. O palestrante é ainda coautor do livro ‘Mestres das Reportagens’, da editora In House, lançado em 2011.