Escritório: representantes do Condemat viajam à China

Representantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) embarcam para a China na próxima segunda-feira (3) numa viagem de 10 dias para tratativas de viabilidade com o governo local para o funcionamento de escritórios da Região em municípios chineses, assim como para acordos de cidades-irmãs e visitas técnicas em empresas nas áreas de segurança e tecnologia.

O Conselho de Prefeitos do Condemat será representado pelo seu presidente, Rodrigo Ashiuchi (PR), prefeito de Suzano; a 1ª tesoureira, Fábia Porto, prefeita de Santa Isabel; o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abe, representando o prefeito Marcus Melo; e Juvenal Fernando Penteado, representando o prefeito José Luiz Monteiro, de Arujá.

As tratativas com o Governo da China são articuladas por meio da Câmara Geral de Empresários Chineses no Brasil. Na comitiva também estarão o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Mogi das Cruzes, Clodoaldo Aparecido de Moraes; o presidente da Câmara Municipal, vereador Sadao Sakai; o vereador Jean Lopes; o diretor e o vice-diretor do CIESP Alto Tietê, José Francisco Caseiro e Renato Torquato Rissoni; e os empresários José Artur e Bruno Pagan, da indústria Carbinox; Sidemir Inácio, do Grupo Padrão; Leonel Zeferino, da Predial Suzanense; Paulo Quintanilha de Almeida, da Quintanilha Enterprises; e Thiago Lara, da Alta Vista Investimentos.

Na programação estão previstas uma série de reuniões oficiais com representantes dos governos de Zhengzhou, capital do Estado de Henan, e de Hangzhou, capital do Estado de Zhejiang, onde já tramitam cartas de intenção para Termos de Cooperação Técnica que contemplam escritórios de representação do Condemat nestes municípios.

Além disso, estão previstas visitas nos municípios de Pang’an, Lianyungang, Yongkang e Nanping para avanço nas tratativas de cidade-irmã com Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Suzano, respectivamente, sendo todas elas consorciadas ao Condemat.

“A China é uma das maiores potências mundiais e tem interesse em investir no Brasil. Já existem tratativas com o Governo de São Paulo para um escritório no País e o Alto Tietê chamou a atenção dos chineses pelas características de desenvolvimento dos municípios - com destaque para o setor industrial - e a articulação regional existente através do consórcio”, destaca o presidente do Condemat, Rodrigo Ashiuchi.