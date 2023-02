Especialistas de Artes e Educação Física iniciam atividades em escolas de Mogi

A rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes começou nesta segunda-feira (13/02) uma nova etapa de atendimento aos alunos com o início das atividades de professores especialistas de Artes e Educação Física no período regular de aula. Nessa primeira etapa, os profissionais atenderão 38 escolas municipais, conforme a atribuição de turmas. A iniciativa será ampliada gradativamente para novas classes e escolas.

Iniciando as atividades no período regular da EM Prof. Jacks Grinberg, na Vila Cintra, a professora de Educação Física, Ana Maria Pinheiro de Melo, falou sobre os benefícios para a aprendizagem dos alunos. “Há muitos anos, nós, professores de Educação Física, esperamos por essa mudança. A disciplina vai ganhar espaço na escola, favorecendo a interação entre as várias áreas do conhecimento. A prática da Educação Física gera hábitos saudáveis e estimula a prática de exercícios e vivências corporais além dos muros da escola”.

Juntos aos outros especialistas, a professora esteve na última sexta-feira (10/02), no Bloco Didático do Cemforpe, no Mogilar, para o processo de escolha da unidade em que iria dar aulas. Participam dessa primeira etapa 29 professores de Educação Física e 25 de Artes. As aulas serão duas vezes por semana. A organização foi feita de acordo com a carga horária e as turmas atendidas pelas escolas.

O trabalho realizado pela Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes é coordenado pelo Departamento Pedagógico (Deped), que está à frente dos estudos desde 2021. “Nos reunimos com os profissionais e construímos em conjunto este novo modelo de atendimento, que é uma demanda antiga da rede. Vai ser um grande ganho para nossas crianças. Estamos trabalhando para que a cada etapa possamos incluir mais escolas e turmas”, disse a secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos.