Espetáculo de dança reúne centenas de pessoas em Ferraz

Diversas apresentações de dança e música ocorreram no Ginásio Municipal Marcílio Guerra, no último sábado (06). Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, o evento foi o encerramento das oficinas oferecidas durante todo o ano.

Com o tema “Cinema”, o espetáculo contou com apresentações inspiradas em filmes populares como “As Panteras”, “O Mágico de Oz”, “Harry Potter”, “Minions”, “A Família Adams”, entre outros.

Diversas categorias foram representadas no espetáculo, como o ballet clássico, street dance, expressão corporal, fit dance e canto e coral.

A noite contou com a presença da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, da secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, da vereadora Selma Francisca (Professora Selma), do vereador Diego de Souza e do vereador Renato Ramos.

O espetáculo se iniciou com a apresentação do filme “Tim Maia”, com a interpretação do coral Ferraz Melody.

“Todas as apresentações estão tão lindas, os professores se empenharam tanto durante o ano que eu fico até emocionada em assistir a essas lindas apresentações”, pontuou a secretária de Cultura, Ana Rosa.

E para o encerramento do evento houve entrega de certificados e homenagem aos professores e coordenadores de música e dança da Secretaria Municipal de Cultura pelo ótimo trabalho realizado durante o ano.