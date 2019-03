Estado aguarda recursos para concluir desassoreamento do Rio Tietê

O Governo do Estado aguarda a liberação de recursos do Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) para concluir o lote 03 e iniciar o lote 04 de desassoreamento do Rio Tietê. Esta segunda etapa atende a região de Suzano e Itaquá até Mogi das Cruzes.

As informações foram prestadas pelo superintendente do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), Heitor Brandão de Azevedo, em audiência realizada com o deputado Estevam Galvão. O deputado pede agilidade no início das obras. “Este lote de obras já deveria ter sido realizado. Lutamos há muitos anos pelo desassoreamento e enquanto ele não é concluído a população é obrigada a enfrentar enchentes, alagamentos e demais transtornos causados pelas fortes chuvas”, afirmou o deputado.

Estevam também cobrou informações sobre o início das obras no Córrego Três Pontes, em Itaquá e a construção de um polder (barreira de contenção) e sistema de bombeamento nas ruas do bairro Vila Japão. “Aquela região sofre muito com as enchentes. Além da regularização da área – trabalho que está sendo feito através da Secretaria Estadual de Habitação – batalhamos muito para acabar com as enchentes naquela região”, reforçou o deputado.

“As obras estavam sendo realizadas no último ano, mas houve contingenciamento de recursos e não conseguimos concluir o lote 03 e iniciar o lote 04, que atende a região do Alto Tietê. Já cobramos a liberação dos recursos do Bird para que a obra tenha seqüência”, reiterou o superintendente do DAEE.

FERRAZ

A pedido da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Estevam também solicitou ao superintendente a limpeza e desassoreamento do trecho do rio paralelo à faixa de domínio da CPTM, na cidade. Participaram da audiência o vice-prefeito Karim El Nashar; o secretário municipal de Obras e Meio Ambiente, Antônio Carlos dos Santos Ferreira e o vereador Hodirlei Martins Pereira, o Mineiro.