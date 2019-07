Estado anuncia reforma do Hospital Regional de Ferraz e novos serviços na região

O Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, passará por obras de modernização e adequação para ofertar novos serviços à região. Serão investidos cerca de R$ 7,9 milhões na reforma de 1.785 m², distribuídos entre setores da unidade. As obras deverão ser finalizadas em um ano após a data de início.

O setor de Psiquiatria, destinado ao atendimento de pacientes com transtornos mentais agudos, terá 439,60 m² de área reformada, além de renovação de mobiliário e equipamentos. Contará com 13 leitos, sendo um de isolamento.

A enfermaria pediátrica também passará por modernização. Serão implantados 25 leitos de internação infantil, sendo um de isolamento, com armários para guarda de pertences, bancada de apoio e poltronas, visando o conforto dos pais e acompanhantes das crianças internadas. A reforma abrange uma área 860,00 m².

A cobertura da Recepção de Visitantes será modificada, bem como as paredes e lâmpadas do local. Além disso, será criada uma copa de apoio aos funcionários e um sanitário para uso comum. O Centro de Material Esterilizado também passará por melhorias.

Até outubro, está prevista a ativação de uma UTI Pediátrica que contará com 11 leitos de internação, sendo um de isolamento. Cerca de R$ 1,5 milhão serão investidos para compra de equipamentos para o novo setor e o custeio deverá ser de R$ 4,3 milhões anualmente, a partir do início do funcionamento.

“Esses investimentos reforçam o compromisso do Estado, com a população atendida pelo SUS no Alto Tietê. Queremos aprimorar nossos serviços, com foco em melhorias quantitativas e qualitativas na assistência”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.

O Hospital Luzia de Pinho Melo, localizado em Mogi das Cruzes, foi contemplado com mais um acelerador linear, no Plano de Expansão de Radioterapia do governo federal. As adequações para instalação foram iniciadas em junho e devem ser concluídas neste semestre[TEXTO_N].

Hemodiálise

Outro anúncio é a ampliação de 10% das vagas de Hemodiálise ofertadas na região, saltando para 1348 vagas. Isso porque, a partir de agosto, os Institutos de Nefrologia de Mogi das Cruzes e o de Suzano ofertarão juntos 120 vagas extras para atender pacientes em tratamento renal.

Visita

Ao lado do deputado Estevam Galvão, ele também confirmou a ida a Suzano em agosto, junto com o vice-governador Rodrigo Garcia, para resolver definitivamente o problema do Hospital das Clínicas na cidade e iniciar o atendimento para a população da região.

Já o deputado estadual André do Prado disse, membro efetivo da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, parabenizou o secretário pelo trabalho. “No início deste ano, estive com o secretário para apresentar estas demandas em uma audiência. O pleno funcionamento do hospital em Ferraz é fundamental para toda a região, além disso, ele trouxe melhorias importantes como aumento no atendimento oncológico e na questão de hemodiálise”.