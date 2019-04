Estado confirma parceria com o Condemat para resíduos sólidos

Em reunião nesta sexta-feira (12) com o Conselho de Prefeitos, representantes da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) confirmaram a parceria do Governo do Estado com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para a elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos ea intenção de que o Alto Tietê seja o piloto das iniciativas em elaboração pela atual gestão para equacionar a problemática do lixo.

O Condemat foi convidado, ainda, a participar do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, que reúne os principais órgãos estaduais envolvidos no assunto - como Cetesb e Sabesp. "Queremos trabalhar com vocês e concentrar esforços numa cooperação técnica. A prioridade do Estado será para os arranjos regionais e as soluções consorciadas", ressaltou José Valverde, da Assessoria de Resíduos Sólidos da Sima. "Trazemos aqui o compromisso do Governo de trabalhar para solução correta no tratamento dos resíduos, sem pensar em aterros", acrescentou Ivan Mello, assessor do secretário estadual Marcos Penido.

Em 2017, o Condemat assinou um Termo de Cooperação Técnica com o Estado para a elaboração do Plano Regional de Resíduos Sólidos. Em razão das várias mudanças ocorridas no comando da Secretaria de Meio Ambiente na gestão passada, a parceria não avançou. No mês passado, a direção do Consórcio solicitou ao secretário Penido a prioridade na retomada do protocolo de intenções e a resposta positiva foi apresentada ontem, já com definições sobre as tratativas técnicas entre Estado e Alto Tietê.

"Até pela proximidade com a Capital e por ser uma região com extensa área ambiental e produtora de água, é muito importante que o Alto Tietê possa ser escolhida como piloto para o novo modelo de destinação de resíduos sólidos que o Estado vai implantar", destacou o presidente do Condemat, prefeito Rodrigo Ashiuchi. "O Condemat é o consórcio com o maior número de cidades da Região Metropolitana de São Paulo, com três milhões de habitantes, e tem como característica a união entre os prefeitos", completou, ao lado dos prefeitosJosé Luiz Monteiro (Arujá), Adriano Leite (Guararema), Guti Costa (Guarulhos), Vanderlon Oliveira Gomes (Salesópolis) e Fábia Porto (Santa Isabel), do vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Karin El Nashar; dos chefes de Gabinete de Mogi das Cruzes, Romildo Campelo, e de Poá, Rogério Tarento; e do secretário de Governo de Biritiba Mirim, Régis Taziri.