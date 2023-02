Estado de SP reforça segurança durante o feriado de Carnaval

A Operação “Carnaval 2023” terá início no próximo sábado (11) para reforçar a segurança em todo Estado de São Paulo durante as festividades. Para isso serão mobilizados mais de 13 mil policiais militares diariamente até o próximo dia 26 de fevereiro, com foco em áreas urbanas, rurais, rodovias estaduais, além de áreas litorâneas e estâncias turísticas.

Os distritos policiais contarão com reforço operacional durante todo o período.

A Polícia Militar empregará mais de cinco mil viaturas de duas e quatro rodas, cerca de 518 cavalos, 283 cães, 24 aeronaves e 168 drones darão apoio às atividades em cada dia da ação.

O efetivo local de cada região paulista continuará realizando o policiamento, contudo, haverá um reforço com o emprego de equipes especializadas. Sendo assim, além dos batalhões territoriais, serão mobilizados integrantes dos Comandos de Policiamento Rodoviário (CPRv), Ambiental (CPAmb), de Trânsito (CPTran), de Choque (CPChq), de Aviação (CavPM) e do Corpo de Bombeiros (CBB).

Esses profissionais estarão focados em intensificar o policiamento no trânsito, rodovias e áreas de mata, e na realização de ações ostensivas, de resgate, fiscalização e prevenção. Ainda nas estradas, cães farejadores serão utilizados para combater o tráfico de drogas.

Somado a isso, todo o efetivo atuará para aumentar a percepção de segurança e inibir a prática de crimes, como roubos com a utilização de motos e atuação das “quadrilhas do PIX”, especialmente em locais de grande fluxo de pessoas, como rodovias, praias, restaurantes e bares, áreas de comércio popular, bem como imediações de shoppings e bancos.

Polícia Civil

Atuando de forma integrada com a PM, todos os Distritos Policiais (DPs) contarão com reforço operacional durante todo o período de carnaval para oferecer um pronto e eficaz atendimento à população. O folião que precisar registrar boletim de ocorrência poderá contar com a Delegacia Eletrônica, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) online e Delegacia Eletrônica da Diversidade.

Para facilitar o acesso e amplamente divulgado do serviço eletrônico de registros, a PC publicará QRCode nas estações do metrô, permitindo assim, o registro de ocorrência pelo celular. Ainda será divulgação através de redes sociais, materiais educativos sobre os principais crimes que ocorrem no carnaval.

Crimes contra a mulher e a comunidade LGBTQIAPN+ terão uma atenção especial pela Polícia Civil neste ano. As Delegacias de Defesa da Mulher ficarão abertas 24 horas na Capital, exceto à 3ªDDM e a 9ªDDM. Funcionarão também 24h as DDMs de Barueri (Demacro), Santos (Deinter 6), Sorocaba (Deinter 7), e Campinas (Deinter 2).

A Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do DHPP funcionará de sobreaviso com acionamento imediato, assim como Denarc, Deic e Dope.

Nas aglomerações, a Deatur estará com posto de atendimento móvel posicionado em locais estratégicos onde terá grande circulação de pessoas. As Divisões de Operações Especiais farão o policiamento preventivo em locais e horários estrategicamente programados.