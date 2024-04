Estado suspende testagem sorológica para diagnóstico de dengue na região

O governo estadual, por meio de ofício publicado nesta quarta-feira (10), suspendeu o envio, ao Instituto Adolf Lutz, de exames de confirmação para casos de dengue pelos municípios do Alto Tietê, mesmo com a alta de confirmações nos últimos meses. A suspensão também vale para as demais cidades do Estado.

O ofício informa que só poderá ser enviado para confirmação da doença exames de pacientes em estado grave de saúde, óbitos e grávidas. A suspensão deve-se a capacidade de trabalho do instituto "estar no limite, priorizando a realização de exames para casos graves, óbitos e gestantes".

Segundo o ofício, a região está "com alta transmissão (casos confirmados), quando comparado ao CI RISCO, que se baseia na incidência de casos para cada 100.000 habitantes".

A suspensão, portanto, deve ser apenas para os casos suspeitos ou leves da doença. Os casos graves, óbitos ou grávidas, ainda devem ser encaminhados. E quanto aos municípios que não decretaram Situação de Emergência, mas apresentam alta incidência de casos, também devem seguir a determinação.

Na região, quatro cidades decretaram Situação de Emergência. A mais recente foi Santa Isabel, no último dia 22 de março. Antes dela, Guararema, Mogi e Suzano haviam decretado emergência.

Em nota ao DS, a Secretaria de Saúde do governo estadual reforçou que os testes dos pacientes com estado grave, óbitos e grávidas seguirão sendo realizadas.

A nota segue, informando que um acordo entre o governo e os municípios determinou que “ao atingir determinada incidência dos casos não é mais necessária a realização da testagem sorológica para a população em geral, entretanto, os municípios possuem autonomia para realizar testes rápidos ou sorológicos”.

A pasta ressalta que qualquer cidadão que apresentar sintomas de febre, dor no corpo e dor nos olhos, comuns à doença, deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima de sua residência para atendimento e diagnóstico.

Casos

O Alto Tietê confirmou at esta quinta-feira 8.740 casos positivos de dengue, conforme dados do Painel da Dengue, divulgado pelo governo estadual.

Suzano e Mogi lideram em casos, com 2.362 e 2.655 casos, respectivamente.