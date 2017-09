Estado vai abrir concessão de linhas intermunicipais no Alto Tietê

O Estado vai abrir nova concessão para linhas intermunicipais na região. A licitação abrangerá serviços prestados pelo sistema regular de ônibus de baixa e médica capacidade, incluindo a operação e manutenção de garagens e terminais. O decreto de autorização do governador Geraldo Alckmin (PSDB) para realização da concorrência foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na região, as linhas intermunicipais passam por dez cidades. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, os serviços serão licitados para cinco áreas operacionais que abrangem 38 municípios, sendo dez do Alto Tietê, mais a capital paulista. Atualmente, são, ao todo, 562 linhas e uma frota de 4.599 ônibus.

O objetivo é aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos mais de 2 milhões de passageiros transportados diariamente. Para tanto, está prevista a expansão de linhas, melhoria da operação dos ônibus e da infraestrutura de terminais e sistema de bilhetagem. Além disso, parte dos veículos deverá contar com ar-condicionado, wi-fi, câmbio automático e motor traseiro.

O prazo para concessão será de 15 anos. Poderão participar da concorrência empresas individuais ou consorciadas e grupos internacionais. As empresas vencedoras serão as que apresentarem a menor tarifa.

O edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente a partir desta terça-feira (19) até 20 de novembro no site www.stm.sp.gov.br e podem também ser retirados pessoalmente na Rua Boa Vista, 175, 13º andar, bloco A, Centro, São Paulo, no Centro de Suporte Logístico da STM de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, mediante a apresentação de mídia gravável ou dispositivo equivalente.

A sessão pública para recebimento e abertura das propostas será no dia 21 de novembro, às 11h, na sede da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).